Россиянам предложили разрешить удаленную покупку SIM-карт с помощью биометрии

Россиянам могут разрешить заключать договоры по оказанию услуг сотовой связи с помощью биометрии дистанционно. Такой законопроект российское правительство уже внесло на рассмотрение Госдумы.

Документ был размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Инициатива направлена на реализацию закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, известных как «цифровая песочница».

В пояснительной записке указано, что реализация проекта обеспечит возможность заключения договора о предоставлении услуг сотовой связи без необходимости посещения салона оператора сотовой связи.

Сейчас положения законов «О связи» и «О персональных данных» не допускают такой возможности. Из-за строгого порядка при заключении договора связи личное присутствие человека обязательно.

Новый закон, как планируется, позволит потребителю запускать соответствующее мобильное приложение и проходить идентификацию личности с последующей регистрацией SIM-карты.

Авторы инициативы считают, что реализация проекта позволит распространять SIM-карты в «наиболее доступных для населения точках продаж», к которым относятся продуктовые магазины, заправки, аптеки, пункты выдачи заказов. Как предполагается, это приведет к росту числа новых абонентов, сокращению доли «серого» рынка сотовой связи и росту налоговых отчислений в бюджет.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала рост рекламных и спам-звонков в 2020 году. Специалисты ведомства вместе с сотовыми операторами сейчас решают эту проблему.