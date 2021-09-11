С погибшим в Норильске режиссером Мельником простились в Москве

Около 200 человек посетили церемонию прощания с режиссером Александром Мельником в Храме-музее святителя Николая в Толмачах Третьяковской галереи. Он трагически погиб в Норильске. Об этом сообщил настоятель храма и духовник режиссера, протоиерей Николай (Соколов).

«Всего было около 200 человек. И из Госдумы были, и из Фонда Андрея Первозванного. Все были. И [Владимир] Якунин (председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного — прим. ред.). Сейчас прощание закончилось, повезли хоронить», — сказал священник ТАСС.

Церемония прощания началась в 12:00 в московском храме святителя Николая в Толмачах, который считается домовой церковью Третьяковской галереи. Режиссера в деревне Афинеево Московской области, где он жил.

Мельник погиб 8 сентября в Норильске. Там он находился на межведомственных арктических учениях вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым. Режиссер снимал документальный фильм об Арктике и развитии Северного морского пути. Он оступился и упал с обрыва — глава МЧС попытался его спасти и прыгнул за ним, но тоже погиб.

Александру Мельнику было 63 года. Он известен своими фильмами «Новая земля» и «Территория». Долгое время был журналистом и издателем.