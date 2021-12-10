Водителей предупредили о новой схеме обмана с подставными ДТП

Автомошенники стали устраивать реальные аварии с дорогостоящими машинами, чтобы получать выплаты по страховке. Об этом предупредили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Злоумышленники начали использовать более изощренные методы обмана автомобилистов. Теперь они устраивают реальные ДТП и записывают все происходящее на видео, написала газета «Известия».

Для постановки аварии мошенники выбирают в качестве жертвы водителя грузовика, российского автомобиля или старой иномарки. При этом сами садятся за руль дорогостоящего авто. Схема рассчитана на получение выплаты по страховке, а поврежденную машину ремонтируют лишь поверхностно.

По словам заместителя генерального директора СК «МАКС» Виктора Алексеева, обычно мошенники имеют собственные автосервисы, где быстро ремонтируют все повреждения. Доказать, что авария была подставной, крайне сложно, так как злоумышленники чаще всего снимают ДТП с помощью видеорегистратора проезжающей мимо машины. Об этом предупредил руководитель службы безопасности компании «Абсолют Страхование» Лев Соболев.

Как отметил заместитель гендиректора по защите активов СПАО «Ингосстрах» Александр Гуляев, чаще всего мошенники пользуются новой схемой за Уралом и на востоке страны, так как там больше праворульных автомобилей.