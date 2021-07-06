Россиян научили, что делать с платежкой за ЖКХ с несуществующим долгом

В России участились случаи, когда людям приходят платежки за услуги ЖКХ с давно погашенными или вообще не существовавшими долгами. Некоторые управляющие компании таким образом пытаются получить средства для расчета с ресурсоснабжающими организациями.

Участники отрасли обратили внимание на тенденцию во втором квартале 2021 года, сообщила газета «Известия». Случаи фиксировали в столичном регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и других областях.

Причины, по мнению экспертов, разные. Как вариант: компания хочет закрыть свои дыры в бюджете за счет жильцов. Иногда всему виной — банальный сбой в системе.

В Москве подобная проблема возникла в 2021 году. Не исключено, что произошло это из-за снижения платежной дисциплины в 2020-м на фоне пандемии. Теперь и управляющие компании, и расчетные центры хотят восполнить выпавшие доходы любыми путями. В том числе поднятием старых долгов. Деньги нужны в частности на погашение задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями.

Россиян призвали не пугаться пришедших счетов и позвонить в расчетный центр или УК. В большинстве случаев сообщения об ошибке достаточно. Если же нет, то придется требовать сверки платежей и перерасчета.