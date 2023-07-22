Общество 22 июля 2023, 15:08 «С первого дня говорил правду»: Балицкий выразил соболезнования родным военкора Журавлева Врио главы Запорожской области Балицкий заявил о таланте погибшего военкора Журавлева Нежурка/Telegram

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Погибший в результате обстрела украинских боевиков военный корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлев передвигался на гражданской машине от города Васильевка к селу Владимировка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности Запорожской области Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что журналист не только выполнял свою работу, освещая события в регионе, но и всегда приходил на помощь местным жителям.

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«Молодой талантливый парень с первого дня говорил правду, освещал истинную жизнь Запорожской области, не раз бывал на переднем крае, лично знал многих военных и не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам», — написал Балицкий.

Врио главы региона добавил, что выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего журналиста.

Минобороны России сообщило, что группа российских журналистов попала под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. В результате детонации ранения получили четыре человека. Во время эвакуации в полевой госпиталь скончался сотрудник РИА «Новости» Ростислав Журавлев.

Раненых фотокорреспондента агентства Константина Михальчевского, журналиста «Известий» Романа Польшакова и сопровождавшего его оператора Дмитрия Шикова передали в руки военных врачей. Медики оценили состояние пострадавших как средней тяжести. Угрозы для их жизни нет.