Руфер рассказал о потасовке с охраной в «Москва-Сити»

Руфер Артем Комяков рассказал «360» об обстоятельствах драки с охранниками башни «Империя» в «Москва-Сити». По его словам, они с товарищами проникли в башню абсолютно легально, а охрана избила молодых людей, после чего гналась за ними «по дворам и паркам», выкрикивая угрозы.

«Мы решили собраться старой компанией и сходить в кальянную на 57-м этаже. Поскольку это самая высокая кальянная, которая есть в Москве и в Европе. Когда уже ехали в лифте, появилась идея выйти посмотреть, что на крыше, потому что мы все знали устройство башни, знали выходы и то, что в это время года из-за работ промышленных альпинистов крыша бывает открыта», — сообщил собеседник телеканала.

Затем компания вышла на пожарную лестницу и проверила дверь, ведущую на крышу. Та оказалась закрыта.

К нам моментально поднялась охрана. Охранник в черном нанес первый удар, после чего я наблюдал, как он душит парня, которого ударил, и месит кулаком под дых. Артем Комяков руфер

После этого, по словам Комякова, «начался жаркий замес». Вместе с другими руферами, которые смогли вырваться из рук охранников, он побежал вниз.

На первом этаже выяснилось, что во время потасовки у одного из членов компании «отсечен кусок губы». Ему вызвали скорую помощь.

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Комяков рассказал, что на выходе ему залило глаза перцовкой. Кто использовал перцовый газ, он не уточнил.

Руферы переместились в другую часть комплекса «Москва-Сити». Около них начала скапливаться охрана.

«Мы вышли в сторону набережной Москвы-реки, а они, сняв опознавательные знаки, побежали за нами», — утверждает собеседник телеканала.

По словам молодого человека, охранники пытались их догнать на значительном удалении от комплекса «Москва-Сити».

В своем Instagram руфер опубликовал нарезку из видео, снятых на пожарной лестнице. На кадрах охранники бьют молодых людей. На следующем видео группа руферов выбегает из башни «Москва-Сити». Один из них предлагает: «Давайте на ровной площадке, не на лестнице *** им дадим [побьем]».

Когда к группе приближается охранник, один из молодых людей показывает ему перцовый баллончик и говорит: «***, иди на ***. Я предупреждаю». После чего брызгает из баллончика в лицо охраннику.