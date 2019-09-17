С началом отопительного сезона в Подмосковье определятся в течение недели
Не за горами холодное время года. Это значит, что уже сейчас надо заняться подготовкой к отопительному сезону. Именно такие поручения дал главам профильных ведомств губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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По его словам, очень важно сейчас следить за среднесуточной температурой и особое внимание уделить социальным объектам — школам, больницам, детским садам.
«В течение недели будем следить за температурой, смотреть и принимать решение, когда включать тепло», — заявил Воробьев.
Он попросил глав муниципалитетов следить за ситуацией и своевременно включать отопление.
«В следующий вторник на следующем заседании правительства, Евгений Акимович, попрошу вас доложить готовность к отопительному сезону», — обратился губернатор к министру ЖКХ Московской области Евгению Хромушину.
Ранее сообщалось, что сотрудники ЖКХ должны начать пробные топки котельных уже в середине сентября.