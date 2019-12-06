«Нет входа». Раритетная табличка мосметро ушла с молотка за 40 тыс.

В Москве состоялся аукцион по продаже лайтбоксов, которые верой и правдой служили жителям и гостям города десятилетиями. Самым дорогим лотом стала табличка «Нет входа».

На аукцион было выставлено 33 лайтбокса. Большинству из них уже 20 лет. Они указывали направление пассажирам столичного метрополитена с 1996 по 2018 год. С молотка ушли лайтбоксы, обозначающие центральную инфраструктуру Москвы: Охотный ряд, Лубянка и другие.

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Минимальной ставкой на аукционе была одна тысяча рублей. Указатель выхода в город на улицы Воздвиженская, Моховая и к государственному кремлевскому дворцу был куплен за 26 500 рублей. Лайтбокс с надписью «Выход в город» и стрелками к станциям метро Пушкинская и Чеховская — за 19 500 рублей.

Самым дорогим лотом оказался указатель «Нет входа». Он был куплен за 40 тысяч рублей. Владелец получил в подарок еще и кружку от ведущей аукцион сотрудницы подземки.

Впервые подобный аукцион проходил в августе 2019 года. Тогда световая табличка «Нет прохода», некогда висевшая на станции «Охотный ряд», ушла с молотка за 51 500 рублей.

Интерес к старым лайтбоксам проявляют не только коллекционеры. Таблички покупают для оформления офисов, кафе и собственных жилищ и обычные россияне.