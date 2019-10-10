«С моими обвинениями живыми из тюрьмы не выходят». Юзик лишилась всех средств связи в Иране

Российская журналистка Юлия Юзик вернулась на родину без средств связи. Она поблагодарила своих подписчиков за поддержку, заявив, что без нее могла бы лишиться жизни.

«Мой iPhone и средства связи остались в Иране, я могу сейчас написать лишь короткое сообщение и выйду на связь завтра. По обвинениям, которые мне предъявили, живыми из иранской тюрьмы не выходят, и то, что я здесь сегодня, — это ваша заслуга, что вы подняли шум и буквально отбили меня», — написала Юзик в Facebook.

О том, что Юзик вернулась в Россию, ранее сообщили СМИ. Она приземлилась около 06:00 в Шереметьево. Теперь россиянка подтвердила, что находится в Москве.

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Сестра Юзик Виктория рассказала РИА «Новости», что журналистка вернулась домой и что она находится в нормальном состоянии, насколько это возможно.

Юзик приехала в Тегеран по частному приглашению 29 сентября, в аэропорту у нее изъяли паспорт, а 2 октября ее арестовали в отеле. Родственники рассказали, что в Иране Юзик обвиняли в работе на израильские спецслужбы. Однако официальный представитель правительства Ирана Али Рабия сообщил, что разбирательство было связано с проблемами с визой.