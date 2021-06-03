Коллекторы оценили идею Милонова с лишением их пенсии

Пресс-служба НАПКА (Национальная Ассоциация Профессиональных Коллекторских Агентств) прокомментировала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова лишать коллекторов пенсии. Об этом сообщила «Газета.ru».

Ассоциация ознакомилась с идеей парламентария и оценивает ее на предмет нарушения российского законодательства.

«Если в итоге мы посчитаем наличие нарушений, ответственность по которой установлена ст. 282 УК РФ, то в соответствии с законодательством в связи с наличием „депутатского иммунитета“ заявление должно подаваться в Следственный комитет», — отметили в НАПКА.