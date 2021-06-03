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    03 июня 2021, 22:35

    Коллекторы оценили идею Милонова с лишением их пенсии

    Артур Блянихов

    Пресс-служба НАПКА (Национальная Ассоциация Профессиональных Коллекторских Агентств) прокомментировала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова лишать коллекторов пенсии. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Ассоциация ознакомилась с идеей парламентария и оценивает ее на предмет нарушения российского законодательства.

    «Если в итоге мы посчитаем наличие нарушений, ответственность по которой установлена ст. 282 УК РФ, то в соответствии с законодательством в связи с наличием „депутатского иммунитета“ заявление должно подаваться в Следственный комитет», — отметили в НАПКА.