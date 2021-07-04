«ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-семьей

Представители сети магазинов «ВкусВилл» извинились за публикацию рекламы, героями которой стали члены ЛГБТ-семьи. Статью назвали ошибкой и проявлением непрофессионализма сотрудников.

Саму публикацию с сайта «ВкусВилл» удалили, вместо нее появились извинения. При этом однополую семью заменила гетеросексуальная пара с тремя дочерьми.

«На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников», — сказано в сообщении.

«ВкусВилл» подчеркнул, что не собирается заниматься репрезентацией никаких политических или социальных взглядов. Компания отметила, что ее цель — дать людям возможность каждый день получать вкусные и свежие продукты, а не становиться причиной раздора и ненависти. Этого «ВкусВил» не хотел ни в коем случае.

Ранее на сайте «ВкусВилл» опубликовали снимок однополой семьи — двух лесбиянок, сестры одной из девушек и ее матери. Фото использовали в рамках рекламной кампании продуктов «ВкусВилл». Это вызвало массу недовольства в Сети — люди начали угрожать как представителям ретейлера, так и героиням материала.