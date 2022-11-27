Общество 27 ноября 2022, 07:28 «С кредитами и без жилья». Мошенники начали отправлять жертвам удостоверения правоохранителей Юрист Соловьев раскрыл новую схему мошенничества с недобросовестными риелторами РИА «Новости»

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Мошенники изобрели еще более изощренный способ заставить своих жертв отдать все. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев агентству «Прайм».

Телефонные жулики представляются сотрудниками правоохранительных органов и отправляют в подтверждение этого факта якобы служебные удостоверения. Цель преступников не только завладеть всеми сбережениями жертвы, но и взять кредит под залог жилья.

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Иван Соловьев предупредил, что мошенники сначала убеждают доверчивых людей в полной секретности миссии, а затем требуют перевести все деньги на безопасный счет и взять зеркальный банковский кредит. По словам юриста, чтобы не попасть на удочку преступников, нельзя вступать в телефонные разговоры с подозрительными личностями, кем бы они ни представлялись.

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Ранее россиянам объяснили, почему мошенники успешно крадут деньги через банковские приложения.