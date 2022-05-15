Жители Стерлитамака установили портреты чиновников рядом с ямами на дорогах

Жители Стерлитамака устроили необычную акцию, чтобы привлечь внимание властей к разбитым дорогам. Возле ям и трещин в асфальте они установили портреты чиновников, написало издание Ufatime.

По словам горожан, они устали от того, что дороги не ремонтируют, звучат одни обещания исправить положение, но дальше слов дело не идет.

Авторы акции призвали наконец провести качественный ремонт дорожного полотна, чтобы ямы не появлялись в одних и тех же местах из года в год.

В администрации города акцию пока никак не прокомментировали.