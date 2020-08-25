Под Анапой из-за мощного лесного пожара пришлось эвакуировать туристов. Отдыхающие пытались помочь потушить огонь, набирая воду в пластиковую тару, рассказал «360» один из очевидцев.

Путешественница Ольга отдыхала дикарями вместе с приятелями между Большим и Малым Утришем. Когда вспыхнуло пламя, они как раз собирали палатки. Отдых заканчивался, и туристы собирались уезжать.

«С горы побежали люди с криками о пожаре. Все вокруг начали набирать воду в пятилитровые бутылки, чтобы помочь тушить», — рассказала девушка. С емкостями было больше ста человек.

Приятель Ольги стоял в лесу и был близко к огню. По его словам, кто-то из отдыхающих надышался дымом — парня рвало.

По данным регионального МЧС, с малого Утриша эвакуировали 350 человек. На месте пожара работают специалисты ведомства — 238 человек, — и 27 единиц техники, в том числе вертолеты.