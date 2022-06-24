Психолог Романив дала рекомендации, как вести себя при встрече с эксгибиционистом

Психолог Ольга Романив рассказала, как себя вести при встрече с эксгибиционистом. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным РИА ФАН, психолог посоветовала не паниковать, так как чаще всего такие люди не представляют опасности. Лучшим вариантом будет проигнорировать его, так как эксгибиционисты ожидают от жертвы бурную реакцию.

«Эксгибиционисту можно задать вопрос: „И дальше что?“, который однозначно поставит его в тупик и в буквальном смысле свернет всю лавочку. Ведь все, что ему нужно — это эмоция. Если эмоции не дать, то и результат будет нулевой», — заключила психолог.