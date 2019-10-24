Гриф секретности сняли с документов о финских лагерях смерти

ФСБ обнародовала детали о финских лагерях смерти, действовавших в Петрозаводске во времена Великой Отечественной войны. В документах указаны даты образования тюрем, имена карателей, количество заключенных.

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Первый финский лагерь смерти в Петрозаводске появился 24 октября 1941 года, а всего таких тюрем было шесть. В общей сложности в них содержались 25 тысяч человек. В документах указываются имена руководства лагерей, данные об их преступлениях, приводится список изменников, включая финнов и русских, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные, полученные от управления ФСБ по Республике Карелия.

Тюрьмы были обнесены колючей проволокой, а по периметру и на территории стояла охрана. В лагерях практиковали телесные наказания, которым подвергались узники за малейшую провинность. Более того, медицинскую помощь на территории отказывались предоставлять.

Один заключенный по фамилии Бриткин заболел в ходе лесоразработок и обратился к врачу, но тот избил его и отправил обратно в концлагерь. Вскоре мужчина умер.

Трупы из лагеря вывозили дважды в неделю, передает сайт «Русская планета». Всего на оккупированной территории Карело-Финской СССР с 1941 по 1944 год действовало 14 лагерей. Через них прошли около 50 тысяч человек. Треть из них скончалась. В большинстве случаев смерть наступала из-за голода и отсутствия медпомощи.