Российский автопром столкнулся с дефицитом микросхем

Российские производители электроники для автопрома, как и весь мир, столкнулись с дефицитом микросхем. Без таких модулей машины не могут попасть на российский рынок.

Выпуск автомобилей на отечественных заводах пока не снижен, на складах еще достаточно микросхем. Однако в других странах нехватка чипов уже затронула производство. Об этом сообщил «Коммерсант».

«Речь идет о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем, даже для работы кнопок на руле нужна управляющая микросхема», рассказал изданию глава комитета АЕБ по автокомпонентам Алексей Беляев.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» сообщил, что запас комплектующих у автоконцернов рассчитан на один-два месяца. Дефицит пока мог не отразиться на заводах в России по нескольким причинам: небольшой объем рынка и перераспределние поставок в пользу хорошо продаваемых моделей.

В Минпромторге отметили, что у автопроизводителей нет перебоев с поставками электроники.