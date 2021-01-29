«С чувством гордости за совершенное». Блокадникам в Крыму выдали по 125 граммов хлеба
Фотографии пожилых людей, которым волонтеры вручили суточную норму хлеба во время блокады Ленинграда, выложил в Facebook председатель Перовского сельского совета Александр Гудима. Об этом сообщила газета «КП-Крым».
Он написал, что «со слезами на глазах, с чувством гордости за совершенное, казалось бы, немыслимое, люди брали символические блокадные пайки — 125 граммов хлеба, которые в конце 1941 года были единственным пропитанием ленинградцев».
После того как начался скандал, он пост удалил. В комментариях жители Симферопольского района напомнили о прошлогоднем скандале с памятной акцией, когда председатель горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула в дорогих шубах вручили ветеранам буханки хлеба, цветы и медали. Как сообщало издание Urа.ru, чиновниц уволили. Пользователи не понимают, почему власти не сделали выводы.
Жительница села Константиновка, которая относится к категории «дитя войны», рассказала изданию, что, помимо символического хлеба, ей принесли и пакет других продуктов: консервы, макароны, гречку, кофе, печенье, чай, постное масло.