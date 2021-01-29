«С чувством гордости за совершенное». Блокадникам в Крыму выдали по 125 граммов хлеба

Блокадникам из Крыма во время акции «Блокадный хлеб» выдали по 125 граммов хлеба. Памятный подарок возмутил россиян.

Фотографии пожилых людей, которым волонтеры вручили суточную норму хлеба во время блокады Ленинграда, выложил в Facebook председатель Перовского сельского совета Александр Гудима. Об этом сообщила газета «КП-Крым».

Он написал, что «со слезами на глазах, с чувством гордости за совершенное, казалось бы, немыслимое, люди брали символические блокадные пайки — 125 граммов хлеба, которые в конце 1941 года были единственным пропитанием ленинградцев».

После того как начался скандал, он пост удалил. В комментариях жители Симферопольского района напомнили о прошлогоднем скандале с памятной акцией, когда председатель горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула в дорогих шубах вручили ветеранам буханки хлеба, цветы и медали. Как сообщало издание Urа.ru, чиновниц уволили. Пользователи не понимают, почему власти не сделали выводы.

Жительница села Константиновка, которая относится к категории «дитя войны», рассказала изданию, что, помимо символического хлеба, ей принесли и пакет других продуктов: консервы, макароны, гречку, кофе, печенье, чай, постное масло.