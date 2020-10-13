В России вдвое выросло число краж с банковских счетов

В период с января по август 2020 года количество краж с банковских счетов составило 107,2 тысячи. Это число вдвое превышает показатель аналогичного периода 2019-го.

Такие случаи стали в два и более раз чаще фиксировать в 35 субъектах страны, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры. Как отмечается, каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денег со счетов граждан.

Кроме того, вдвое возросло число случаев мошенничества, которые были совершены с использованием электронных средств платежа. В Центробанке изданию также рассказали о росте активности хакерских группировок в 2020 году. Волну мошеннических атак эксперты связывают с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией, и в целом с развитием цифровизации.

В начале октября россиянам рассказали о новой схеме мошенничества, которая появилась в Zoom. Мошенники под предлогом получения «денежной компенсации в связи с COVID-19» заманивают людей на сомнительные сайты, через которые похищают данные банковских карт. При регистрации в Zoom можно написать письма 10 друзьям объемом в 64 знака. Этим и пользуются мошенники, уточнил эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.