«С азартом доказывал правоту». Коллега Пигарева поделилась воспоминаниями о погибшем ученом

Ученый Иван Пигарев, погибший в результате ДТП в Москве, был очень доброжелательным, жизнелюбивым, веселым и изобретательным человеком. Своими воспоминаниями об авторе висцеральной теории сна с «360» поделилась его коллега Елена Родионова.

«С ним всегда было интересно, с ним можно было поспорить. Он выдвигал много всяких гипотез, не только научных. Разные у него были мысли. Я не всегда была с ним согласна, но это не мешало общаться нисколько. Он с удовольствием принимал возражения и с азартом пытался доказать свою правоту», — рассказала Родионова.

Последние 20 лет Пигарев посвятил работе над висцеральной теорией сна. Ее суть заключается в том, что кора головного мозга обрабатывает не только сигналы от внешних органов чувств, но и информацию от внутренних органов, на которую переключается во сне.

«Во сне каким-то образом наводится порядок в наших внутренних органах, примерно так», — пояснила Родионова.

Елена рассказала, что у них с Пигаревым были совместные работы. Они тоже занимались корой головного мозга.

«Мы исследовали, каким образом обрабатывается информация зрительная в коре и в некоторых ядрах головного мозга, как она преобразуется в ту картинку, которая возникает, ну, у животного в нашем случае — мы работали на кошках», — сообщила Родионова.

Пигарев погиб после того, как столкнулся на велосипеде с самокатчиком на Воробьевых горах. Ему было 80 лет. По словам Родионовой, ученый был и автомобилистом с огромным стажем. Соблюдение правил для него всегда было главным, и он ругался, когда кто-то нарушал их.

«Поверить невозможно, что произошло и как, очень сложно представить», — призналась она.