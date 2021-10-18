Подключение карты «Мир» к Google Pay начнется с 26 октября

С 26 октября банки начнут подключать карты «Мир» к Google Pay. О планах по интеграции функционала уже заявили в МКБ, ПСБ, ВТБ, «Дом.рф», «Хоум Кредите», «Ренессанс Кредите» и Почта Банке, сообщила газета «Известия».

Стартует процесс подключения в октябре, при этом финальные сроки предоставления технологии клиентам на рынке пока не спрогнозировали.

Студенты и молодые мамы в основном получают выплаты на «Мир», также эти категории россиян активно пользуются новыми технологиями. Новый сервис, как предполагается, даст импульс развитию бесконтактных операций и повысит популярность национального платежного инструмента.

Пассажиры метро, МЦК и МЦД, использующие карту «Мир», смогут получить скидку на проезд. При каждой поездке можно будет сэкономить от 10 до 20 рублей. Такая акция в метро и на МЦК уже проходила четыре раза, но МЦД к ней подключили впервые. Так выгодное передвижение обеспечат жителям не только Москвы, но и Подмосковья. Скидка действует при оплате на турникетах со специальным знаком и валидаторах станций метрополитена, МЦК или МЦД. Акция продлится до 31 декабря.