С 1 января небольшие фейерверки можно будет использовать в помещениях

Соответствующие изменения содержатся в новой редакций правил противопожарного режима.

С 1 января 2021 года в зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше второго класса опасности, радиус опасной зоны которых не превышает пяти метров пресс-служба МЧС

К первому классу опасности относятся бенгальские огни и хлопушки, которые и сейчас можно использовать дома.

Ко второму классу — фейерверки-фонтаны и мелкие петарды. Сейчас их можно запускать только на улице.

Большие салюты и петарды, которые объединили в третий класс, как и раньше можно будет запускать только на открытом воздухе.

Пиротехника четвертого и пятого классов опасности не продается в обычных магазинах. Это профессиональные изделия, для использования которых нужно получить специальное разрешение.