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    05 декабря 2020, 04:17

    С 1 января небольшие фейерверки можно будет использовать в помещениях

    Кирилл Фролов

    С 1 января будущего года россияне смогут использовать в закрытых помещениях петарды и небольшие фейерверки-фонтаны. Об этом сообщили в МЧС России в ответ на запрос агентства ТАСС.
    С 1 января небольшие фейерверки можно будет использовать в помещениях

    Соответствующие изменения содержатся в новой редакций правил противопожарного режима.

    С 1 января 2021 года в зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше второго класса опасности, радиус опасной зоны которых не превышает пяти метров

    пресс-служба МЧС

    К первому классу опасности относятся бенгальские огни и хлопушки, которые и сейчас можно использовать дома.

    Ко второму классу — фейерверки-фонтаны и мелкие петарды. Сейчас их можно запускать только на улице.

    Большие салюты и петарды, которые объединили в третий класс, как и раньше можно будет запускать только на открытом воздухе.

    Пиротехника четвертого и пятого классов опасности не продается в обычных магазинах. Это профессиональные изделия, для использования которых нужно получить специальное разрешение.