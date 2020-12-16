С 1 января долги по ЖКХ смогут взыскать в полном объеме

В начале 2021 года истекает мораторий на взыскание штрафов и пени за неуплату коммунальных услуг. Мораторий ввели в апреле из-за пандемии. С 1 января коммунальщики смогут потребовать возврата всех накопившихся долгов.

Некоммерческая организация «ЖКХ Контроль» направила письмо в Минстрой с предложением внести изменения в действующие нормативно-правовые акты и начислять пени только за долги, возникшие после отмены моратория. Глава организации Светлана Разворотнева сообщила «Известиям», что ей поступают вопросы от граждан по этому поводу.

Первый зампредседателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал, что в комитете поддерживают инициативу.

Также общественники хотят прояснить вопросы, связанные с мораторием на поверку счетчиков, действующим до 1 января 2021 года. Если срок поверки прошел, то три месяца счета за ЖКУ выставляются по усредненным показателям, затем — с повышающим коэффициентом. Разворотнева предлагает отсчитывать этот трехмесячный период с начала 2021 года.