РЖД закрыли сообщение с Украиной и Молдавией

Такое решение связали с тем, что страны закрыли движение для поездов, чтобы предупредить распространение коронавируса. Таким образом, сообщила ФБК, отменено курсирование поездов, следующих по направлениям:



• № 65/66 Москва — Кишинев (АО «ФПК»), № 5/6 Москва — Киев (Украинские ж/д);

• № 23/24 Москва — Одесса (Украинские ж/д);

• № 61/62 Москва — Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон-Москва;

• № 73/74 Москва — Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва;

• № 95/96 Москва — Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава — Москва, Днепр-Москва;

• № 53/54 С. Петербург — Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков — Санкт-Петербург;

• № 47/48 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д);

• № 341/342 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д);

• № 361/362 Санкт-Петербург — Кишинев (Молдавские ж/д);

• № 369/370 Баку — Киев (Азербайджанские ж/д).

В ФПК уточнили, что всем пассажирам вернут деньги за купленные билеты. Их можно получить в железнодорожных кассах в том государстве, в котором эти билеты были куплены. Что касается электронных проездных документов — их пассажиры смогут сдать через сайты, на которых они были куплены.