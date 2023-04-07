Общество 07 апреля 2023, 04:44 РЖД выплатили государству почти 2,5 млн рублей за сбитого амурского тигра Транспортная прокуратура: РЖД возместили государству 2,5 млн рублей за сбитого тигра РИА «Новости»

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Российские железные дороги возместили государству почти 2,5 миллиона рублей за сбитого составом амурского тигра, занесенного в Красную книгу. Информация об этом появилась на официальном сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Грузовой поезд смертельно травмировал амурского тигра, перебегавшего железнодорожные пути. Это произошло на 8667-м километре перегона Аван − Котиково в Хабаровском крае. Точная дата происшествия неизвестна.

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«Размер ущерба, причиненного дикой природе гибелью краснокнижного животного составил 2 миллиона 464 тысячи рублей. <…> Ответчик, не дожидаясь судебного решения, ущерб возместил, перечислив денежные средства на счет Департамента Росприроднадзора по ДФО», — сказано в сообщении прокуратуры.

Амурские тигры в Приморье часто становятся «героями» новостных сюжетов. В начале марта смогли поймать хищника, на протяжении трех лет терроризировавшего жителей нескольких таежных сел Приморского края. Животное вернули в дикую природу в малонаселенной местности после того как убедились, что он не истощен и у него нет травм.

В конце марта оголодавший хищник напал на тракториста лесозаготовительной бригады в Хабаровском крае. Мужчину отбили коллеги и доставили его в больницу.