Общество 05 июля 2023, 18:26 РЖД восстановили работу сайта и приложения после атаки хакеров РЖД: работу сайта и приложения восстановили, но хакерские атаки продолжаются РИА «Новости»

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Холдинг «Российские железные дороги» восстановил работу сайта и мобильного приложения после хакерской атаки. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки», — указали в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что в связи с повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании в работе сайта или мобильного приложения могут наблюдаться затруднения.

Хакеры провели атаку на сайт и мобильное приложение РЖД днем 5 июля. При этом кассы на вокзалах и станциях функционировали в штатном режиме.

Ранее группа хакеров вскрыла инфраструктуру фонда «Сколково». Им удалось повредить несколько его сервисов, которые были недоступны пользователям. Также взломщики завладели частично доступом к информационным системам.

В 2022 году Россия заняла четвертое место в мире по количеству DDoS-атак, которые направлены на коммерческие структуры и государственные предприятия. В общей сложности атаки по стране в прошлом году занимали 8,4% от общего числа киберпокушений.