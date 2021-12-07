РЖД: сообщение с Финляндией восстановится 12 декабря

Железнодорожное сообщение России и Финляндии возобновится 12 декабря 2021 года. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу РЖД.

«С 12 декабря в расписание вернутся скоростные поезда „Аллегро“ Санкт-Петербург — Хельсинки. Ежедневно они будут совершать по два рейса — рано утром и днем», — рассказали в компании.

Уточняется, что билеты и расписание будут доступны на сайте и в мобильном приложении РЖД. В поездах будут соблюдаться меры профилактики коронавируса. Пассажирам будут измерять температуру, также они будут обязаны носить маски.