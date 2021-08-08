РЖД предложили отвезти отравившихся в поезде детей на юг бесплатно

Компания «РЖД» начала собственное расследование массового отравления детей в поезде Мурманск — Адлер. По последним данным, в больницах находятся 87 ребят.

Представители перевозчика отметили, что следят за состоянием детей и готовы после выписки бесплатно доставить их к месту отдыха вместе с сопровождающими.

Сейчас компания продолжает проверку соблюдения условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане, где ели дети. В РЖД подчеркнули, что этот вагон на правах аренды обслуживала компания ООО «НТС».

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Проверку также проводит прокуратура.

О массовом отравлении стало известно утром 7 августа. В общей сложности в составе в летние лагеря в Краснодарский край ехали почти 250 детей. Ночью они начали жаловаться на плохое самочувствие. В больницах у них выявили кишечную инфекцию. По оценкам врачей, они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.