РЖД пообещали вернуть деньги за билеты мобилизованным россиянам | 360°

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РЖД пообещали вернуть деньги за билеты мобилизованным россиянам

Пресс-служба РЖД: деньги за билеты мобилизованным россиянам вернут

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Холдинг «Российские железные дороги» вернет средства за неиспользованные билеты мобилизованным гражданам России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Вернем деньги за неиспользованные билеты всем мобилизованным гражданам РФ. Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по „невозвратному“ тарифу», — сказано в сообщении.

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Компания подчеркнула, что деньги решили вернуть как за билеты на поезда дальнего следования, так и на пригородные поезда. Уточняется, что возврат возможен и для людей, которые должны были отправиться в поездку вместе с мобилизованным.

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Чтобы вернуть деньги, нужно обратиться в железнодорожную кассу с документом, удостоверяющим личность, мобилизационным предписанием и повесткой. В них должны быть указаны сроки явки на сборный пункт.

Частичная мобилизация в стране началась 21 сентября. Призванные на военную службу по мобилизации получат статус военнослужащих-контрактников и соответствующую зарплату.

РЖД

Частичная мобилизация в РФ

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