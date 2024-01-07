Общество 07 января 2024, 20:32 РЖД пообещали баллы пассажирам ехавшего без отопления поезда РЖД: за поездку без отопления пассажиры поезда Самара — Петербург получат баллы РИА «Новости»

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Пассажирам пришлось ехать в поезде № 047 сообщением Самара — Санкт-Петербург, в котором был нарушен температурный режим. В качестве компенсации им начислят по семь тысяч баллов «РЖД Бонус», сообщили РБК в Федеральной пассажирской компании, «дочке» РЖД.

«Каждый пассажир вагона поезда № 047 сообщением Самара — Санкт-Петербург в качестве компенсации получит по семь тысяч баллов „РЖД Бонус“. Федеральная пассажирская компания приносит извинения за доставленные неудобства», — указали в заявлении.

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Также компания пообещала провести служебную проверку по факту сообщений в Сети о нарушении температурного режима.

Три поезда застряли на перегоне Кунашак — Муслюмово Южно-Уральской железной дороги 4 января. Пассажиры из поезда № 346 сообщили в соцсетях, что во время простоя в вагоне были электричество и мобильная связь, а отопление подавали неравномерно.