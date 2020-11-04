РЖД ограничила отправку грузов в порт Владивостока из-за забастовок

РЖД потребовала ограничить отправку грузов во Владивостокский морской торговый порт (ВМТП). Такая телеграмма поступила в адрес «дочек» компании от заместителя генерального директора РЖД Рашида Сайбаталова.

Документ оказался в распоряжении РБК. Издание назвало причиной такого решения забастовку рабочих в порту.

Транспортная группа FESCO, контролирующая порт, подтвердила ограничения на отгрузку. Она связала это с «саботированием работы». Группа связала забастовку с поддержкой бывшего руководства ВМТП.

«Со своей стороны хотим отметить, что транспортная группа FESCO продолжает выполнять все взятые на себя обязательства и осуществлять перевозки, частично перераспределяя транспортные потоки на другие терминалы. Мы рассчитываем на стабилизацию обстановки в порту в ближайшее время», — заявил РБК представитель компании.

В прошедший вторник, 3 ноября, сотрудники порта вышли на акцию протеста в поддержку экс-гендиректора порта Заирбека Юсупова и грозили устроить забастовку.

Представитель пресс-службы ВМТП Мария Погребец заявляла, что сотрудники отправили руководству FESCO письмо с просьбой приехать на переговоры и восстановить в должности Юсупова. В противном случае рабочие обещали начать забастовку. Профсоюз уточнил, что протесты поддержали около 200 докеров.

Работники порта утверждают, что при Юсупове у них поднялась зарплата, а условия труда стали лучше.