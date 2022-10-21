РЖД объяснили, почему украинцам выдают предупреждения при поездке из России в Белоруссию | 360°

Общество 21 октября 2022, 19:38 РЖД объяснили, почему украинцам выдают предупреждения при поездке из России в Белоруссию РЖД объяснили, что информировали украинцев по пути из РФ в Белоруссию о возможном нарушени Pxhere

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Предупреждения гражданам Украины о том, что их могут «удалить из поезда» по пути из России в Белоруссию и оштрафовать, вручаются для информирования их о возможном нарушении. Об этом сообщил РБК со ссылкой на РЖД.

В компании отметили, что согласно правилам пересекать границу России и Белоруссии на поезде могут только некоторые категории людей. К ним относятся граждане обеих стран, имеющие вид на жительство и те, кто следует по свидетельству о возвращении из страны СНГ.

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Такие же правила действуют для тех, кто передвигается на машине. В РЖД пояснили, что на пунктах автомобильного и железнодорожного сообщения нет пограничного контроля.

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«Ответственность за отсутствие надлежащих документов лежит на самих пассажирах», — подчеркнули в компании.

Накануне правозащитный проект Every Human Being сообщил, что украинцы, которые пытаются приобрести билет на поезд или автобус, получают уведомления о нарушении правил пересечения границы России. Представители проекта считают, что для ограничений нет юридических оснований.