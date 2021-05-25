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    25 мая 2021, 23:39

    РЖД назвало необходимое число заключенных для модернизации БАМа

    Анатолий Минкин

    РЖД в рамках пилотного проекта Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) может привлечь к работам по развитию железных дорог на Дальнем Востоке до 600 заключенных. Об этом сообщил РБК со ссылкой на презентацию главы РЖД Олега Белозерова «О развитии железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей».

    РЖД назвало необходимое число заключенных для модернизации БАМа

    Согласно представленным данным РЖД необходимо для проведения работ девять тысяч человек. Но на данный момент штат составляет чуть более семи тысяч. В компании предложили несколько вариантов пополнения рабочей силы, в том числе привлечение заключенных.

    В сопровождающей справке говорится, что РЖД вместе с ФСИН намерены создать специальные «исправительные центры» на Дальнем Востоке. Переговоры с исправительным ведомством уже закончены и на работу с 15 июня готовы выйти 530 человек. Это бетонщики, арматурщики и разнорабочие.

    Другими путями пополнения штата сотрудников РЖД видит в привлечении военнослужащих железнодорожных войск, студенческих отрядов, иностранцев из Узбекистана и Киргизии, а также россиян из других регионов.

    В ответе на запрос журналистов в РЖД рассказали, что к июню количество рабочих на дальневосточных участках планируется увеличить до девяти тысяч человек, а к августу до 15 тысяч. Одним из способов пополнения там указали пилотный проект ФСИН.

    План модернизации БАМа и Транссиба РЖД представила в феврале 2020 года. Речь идет о постройке дополнительных путях на 212 участках, чтобы расширить пропускные способности обеих магистралей.

    Идею о замене трудовых мигрантов заключенными высказал глава ФСИН Александр Калашников. Он призвал не рассматривать в его словам возрождение ГУЛАГа. По словам главы ведомства, осужденные будут жить в достойных условиях и получать зарплаты.

    Идею главы ФСИН развил министр юстиции России Константин Чуйченко. Он предложил создавать исправительные центры на крупных стройках. По словам чиновника, многие осужденные имеют достаточную квалификацию и опыт в этой отрасли.