РЖД назвало необходимое число заключенных для модернизации БАМа

РЖД в рамках пилотного проекта Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) может привлечь к работам по развитию железных дорог на Дальнем Востоке до 600 заключенных. Об этом сообщил РБК со ссылкой на презентацию главы РЖД Олега Белозерова «О развитии железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей».

Согласно представленным данным РЖД необходимо для проведения работ девять тысяч человек. Но на данный момент штат составляет чуть более семи тысяч. В компании предложили несколько вариантов пополнения рабочей силы, в том числе привлечение заключенных.

В сопровождающей справке говорится, что РЖД вместе с ФСИН намерены создать специальные «исправительные центры» на Дальнем Востоке. Переговоры с исправительным ведомством уже закончены и на работу с 15 июня готовы выйти 530 человек. Это бетонщики, арматурщики и разнорабочие.

Другими путями пополнения штата сотрудников РЖД видит в привлечении военнослужащих железнодорожных войск, студенческих отрядов, иностранцев из Узбекистана и Киргизии, а также россиян из других регионов.

В ответе на запрос журналистов в РЖД рассказали, что к июню количество рабочих на дальневосточных участках планируется увеличить до девяти тысяч человек, а к августу до 15 тысяч. Одним из способов пополнения там указали пилотный проект ФСИН.

План модернизации БАМа и Транссиба РЖД представила в феврале 2020 года. Речь идет о постройке дополнительных путях на 212 участках, чтобы расширить пропускные способности обеих магистралей.

Идею о замене трудовых мигрантов заключенными высказал глава ФСИН Александр Калашников. Он призвал не рассматривать в его словам возрождение ГУЛАГа. По словам главы ведомства, осужденные будут жить в достойных условиях и получать зарплаты.

Идею главы ФСИН развил министр юстиции России Константин Чуйченко. Он предложил создавать исправительные центры на крупных стройках. По словам чиновника, многие осужденные имеют достаточную квалификацию и опыт в этой отрасли.