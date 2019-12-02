РЖД и Минкомсвязь хотят поддержать сотовых операторов

Целью ставится стимулировать операторов увеличить зону охвата строить больше объектов инфрастуктуры. Самые перспективные направления от столицы — Санкт-Петербург, Адлер, Нижний.

РЖД не нашли серьезных уязвимостей во взломанном Wi-Fi «Сапсана» Подробнее

Другие направления пока в меньшей степени имеют возможность для монетизации для операторов. Так или иначе, по словам Чаркина, РЖД в одиночку эту проблему не сможет решить, только с помощью государства. При этом РЖД готовы рассмотреть все варианты сотрудничества с операторами, вплоть до заключения концессионных соглашений.

Он указал, что РЖД намерено максимально привлечь участников рынка, дать доступ к инфраструктуре компании операторам, так как степень покрытия железными дорогами территории неоднородна.