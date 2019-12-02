РЖД и Минкомсвязь хотят поддержать сотовых операторов
«Российские железные дороги» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассмотрят варианты сотрудничества с сотовыми операторами, есть вероятность заключения концессионных соглашений. Об этом рассказал «ТАСС» со ссылкой на директора РЖД по информационным технологиям Евгения Чаркина.
Целью ставится стимулировать операторов увеличить зону охвата строить больше объектов инфрастуктуры. Самые перспективные направления от столицы — Санкт-Петербург, Адлер, Нижний.
РЖД не нашли серьезных уязвимостей во взломанном Wi-Fi «Сапсана»Подробнее
Другие направления пока в меньшей степени имеют возможность для монетизации для операторов. Так или иначе, по словам Чаркина, РЖД в одиночку эту проблему не сможет решить, только с помощью государства. При этом РЖД готовы рассмотреть все варианты сотрудничества с операторами, вплоть до заключения концессионных соглашений.
Он указал, что РЖД намерено максимально привлечь участников рынка, дать доступ к инфраструктуре компании операторам, так как степень покрытия железными дорогами территории неоднородна.