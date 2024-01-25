Общество 25 января 2024, 17:13 «РЖД должны разделить ответственность». Омбудсмен — о наказании за смерть кота Твикса Омбудсмен Мишонова: за судьбу кота Твикса должен ответить его хозяин РИА «Новости»

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За судьбу кота Твикса в первую очередь должен отвечать его хозяин. Таким мнением поделилась уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале.

По мнению омбудсмена, по отношению к проводнице правосудие слишком сурово. Стоит уточнить, были ли у нее инструкции на случай обнаружения в вагоне ничейного животного.

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«Я считаю, что за судьбу животного должен отвечать в первую очередь хозяин! <…> РЖД должны разделить ответственность», — подчеркнула Мишонова.

Она также напомнила, что по закону и на практике даже родителям дают время на исправление, если находят брошенного ими ребенка.

Твикс умер после того, как во время поездки в поезде выбрался из переноски. Проводница не нашла его хозяев, и в итоге кота выставили на улицу. После гибели питомца возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Его фигурантом пока никто не стал.

История Твикса всколыхнула всю страну. Уже 300 человек подписали петицию с требованием уволить проводницу, выбросившую кота на улицу, сообщил сайт kp.ru.