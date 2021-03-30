«Рыжий» дождь покрыл машины и дома в Приморье оранжевыми пятнами

Песчаная буря из Китая вызвала «рыжий» дождь в Приморье. Машины, здания и снег покрылись оранжевыми пятнами.

«Над Китаем наблюдалась мощная песчаная буря, с сильным ветром песок поднялся в нижние слои тропосферы. Воздушные потоки перенесли его на большие расстояния, вплоть до Приморского края. В первой половине дня «рыжий» дождь прошел на юге Приморского края, а ночью вместе с осадками в виде дождя и мокрого снега сместился к восточным районам», — сообщили в Примгидромете РИА «Новости».

Уже месяц на территории Китая и Монголии бушует сильнейшая за последние 10 лет песчаная буря. Отголоски ее почувствовали жители Южной Кореи и Японии. Ветер периодически приносит песок и на территорию России. В середине марта в Ульяновской области выпал снег желтого цвета. В Самарской области жители также жаловались на снег с рыжиной.

В конце марта Пекин накрыла вторая песчаная буря. Допустимое количество вредных частиц в воздухе превышало в 10 раз. Кроме того, загрязнение достигло опасного для здоровья уровня, также ощущался сильный запах пыли.