Общество 15 января 2024, 20:15 Рысь пробралась на территорию детского сада в Череповце Дикую рысь поймали в детском саду в Череповце РИА «Новости»

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Рысь забежала на территорию детского сада в Череповце. Сотрудники дошкольного учреждения вовремя заметили животное и вызвали охотоведов, сообщил в Telegram-канале мэр города Вадим Германов.

Он отметил, что периметр сада сразу же оцепили, все воспитанники находились в здании за закрытыми дверями.

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«Специалист охотхозяйства метким выстрелом усыпил рысь, после этого ее вывезли в лес. Животное оставят в одиночестве только после полного пробуждения и убедившись, что ему ничего не угрожает», — отметил градоначальник.

Накануне раненого детеныша рыси нашли на дереве в Петропавловске-Камчатском, писал RT. Животному оказали медицинскую помощь и выпустили в естественную среду обитания.

Жителей Москвы ранее напугал другой хищный зверь. Лису обнаружили под одним из автомобилей в Южном Тушине. Позже выяснилось, что ее искала жительница района.