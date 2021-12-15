Рысь подружилась со снеговиком в зоопарке Калининграда

Трогательная зимняя история произошла в зоопарке Калининграда. Живущая там рысь подружилась со снеговиком. Кадры общения с новым товарищем опубликовали на страничке зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что снежного медведя слепила одна из побывавших в зоопарке семей. Сотрудники решили переместить скульптуру со свободного пространства в вольер к рыси.

На видео рысь буквально обнимает снежного медведя, трется об него головой.

Впрочем, долгой дружбы не вышло. Рысь пометила снеговика и уже через несколько минут потеряла к нему всякий интерес.

Ранее сообщалось, что панда Диндин из Московского зоопарка, увидев заснеженным свой вольер, обрадовалась и начала кувыркаться. Видеозапись с весельем Диндин в снегу опубликовала пресс-служба столичного зоопарка.