Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии

Зрители снимали на видео цирковой номер с выступлением дрессированной рыси в Цхинвале (Южная Осетия). В какой-то момент тумба, на которой стояло животное, пошатнулась и упала. В результате рысь атаковала дрессировщика.

В зале находилось много родителей с детьми. На видеозаписи, которую опубликовало издание «Sputnik Южная Осетия» в Instagram, слышны испуганные крики посетителей.

На кадрах видно, как дрессировщик начинает тащить за поводок животное, в какой-то момент рысь перестала подчиняться и тумба, на которой она стояла, пошатнулась и свалилась. Животное испугалось, и вероятно, ушиблось. После этого рысь моментально напала на дрессировщика, ударяя его лапами.

О травмах дрессировщика никакой информации нет. Мужчина сумел увести разъяренное животное за кулисы.

Когда видеозапись появилась в социальных сетях, многие пользователи возмутились тем, что выступление с хищниками происходило без должного ограждения сцены от зрителей защитной сеткой.