Рынок труда в России за прошлый год лишился более 1 млн молодых россиян

За прошедший год число работающих молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет сократилось на 1,01 миллиона человек. Об этом говорят результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Если в этом возрастной группе в 2019 году насчитывалось 13,18 миллиона человек, то в конце 2020 года — 12,17 миллиона человек. Об этом написала газета «Известия», которая ознакомилась с работой.

За прошлый год количество работников в возрасте от 15 до 19 лет сократилось на 24,9% (на 89 тысяч человек), от 20 до 24 — на 4,5% (на 163 тысячи человек), от 25 до 29 — на 8,2% (на 758 тысяч человек).

Больше всего сократилось число молодых сотрудников в Амурской области — на 22% или на 19 тысяч человек, в Северной Осетии — на 20% или 11 тысяч человек, в Мурманской области — на 17% или 13 тысяч человек. Также показатели снизились в Бурятии на 16% (меньше на 13 тысяч человек) и в Севастополе — на 16% (меньше на 6 тысяч человек).

Президент FinExpertiza Елена Трубникова объяснила, что дефицит рабочей силы среди молодых людей стал следствием демографической ямы 1990-х годов. Пандемия коронавируса только усугубила проблему. Во время карантина уровень занятости среди людей до 30 лет сильно упал и из-за структуры рынка труда. Ведь большая часть молодежи работает в секторе малого и среднего бизнеса, а также в сфере услуг. Эти отрасли наиболее пострадали из-за коронавирусных ограничений.