Рынок труда в России начал стремительно восстанавливаться

Ситуация на рынке труда в 2020 году не выглядит катастрофической и уже вернулась на уровень февраля. В этом заключается отличие от кризисов 2008–2010-х и 2015–2016 годов. Так считает директор департамента аналитических бизнес-решений рекрутингового агентства HeadHunter Наталья Данина. Своим мнением она поделилась в эфире медиацентра «Патриот».

В марте было зафиксировано снижение вакансий.

«Пик снижения достиг своего максимума в мае. После этого ситуация стала резко восстанавливаться. И по факту сейчас, с точки зрения вакансий и динамики восстановления, она выглядит, по нашим данным, на февральском, то есть на нормальном для России уровне», — заявила Данина.

Сейчас с точки зрения количества вакансий восстанавливаются сферы, которые пострадали первыми. Это туризм, обслуживание и общественное питание. При этом активность соискателей в мае–июне 2020 года находится на уровне обычных майских данных.

«Люди, объективно, ушли отдыхать, перестали работать, не создавали массово резюме и не откликались массового на существующие вакансии. При том, что количество вакансий не упало массово, общее падение было на уровне 30% максимум», — пояснила эксперт.

Пока что не наблюдается всплеска создаваемых резюме и откликов на предложенные. Сложилась обычная летняя ситуация, когда происходит сезонное снижение активности соискателей.

В отличие от кризисов предыдущих годов работодатели стали вести себя по-другому, заявила Данина. Они осознают временность кризисной ситуации. Руководители понимают, что им потом откликнется на рынке, если сейчас они уволят всех работников или плохо расстанутся с основной массой сотрудников, отметило РИА ФАН.