Рынок труда в России начал стремительно восстанавливаться
В марте было зафиксировано снижение вакансий.
«Пик снижения достиг своего максимума в мае. После этого ситуация стала резко восстанавливаться. И по факту сейчас, с точки зрения вакансий и динамики восстановления, она выглядит, по нашим данным, на февральском, то есть на нормальном для России уровне», — заявила Данина.
Сейчас с точки зрения количества вакансий восстанавливаются сферы, которые пострадали первыми. Это туризм, обслуживание и общественное питание. При этом активность соискателей в мае–июне 2020 года находится на уровне обычных майских данных.
«Люди, объективно, ушли отдыхать, перестали работать, не создавали массово резюме и не откликались массового на существующие вакансии. При том, что количество вакансий не упало массово, общее падение было на уровне 30% максимум», — пояснила эксперт.
Пока что не наблюдается всплеска создаваемых резюме и откликов на предложенные. Сложилась обычная летняя ситуация, когда происходит сезонное снижение активности соискателей.
В отличие от кризисов предыдущих годов работодатели стали вести себя по-другому, заявила Данина. Они осознают временность кризисной ситуации. Руководители понимают, что им потом откликнется на рынке, если сейчас они уволят всех работников или плохо расстанутся с основной массой сотрудников, отметило РИА ФАН.