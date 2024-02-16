Общество 16 февраля 2024, 17:46 Рынок труда в России актуализируют Путин поставил задачу актуализировать рынок труда с учетом новых технологий РИА «Новости»

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Российские власти поставили перед собой задачу актуализировать рынок труда на ближайшие годы. Об этом сказал президент Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы ставим перед собой задачу актуализировать постоянно рынок труда на ближайшие три-пять лет. Вот сейчас только говорили о робототехнике, на слуху у всех искусственный интеллект, сфера больших данных, генетика», — заметил глава государства.

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В 2024 году главным трендом на рынке труда будет возможность построить карьеру в государственных компаниях. Об этом ранее заявила HR-специалиста Марина Присталова. В ближайшие годы госсектор станет основным работодателем, добавила эксперт.

Большинство компаний ищут сотрудников, которые умеют планировать и эффективно использовать свое время. В сервисе «Работа.ру» назвали это самым ценным навыком кандидата.