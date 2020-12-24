Рынок санаторно-курортных услуг в России может сократиться на треть по итогам 2020 года

По итогам 2020 года объем рынка санаторно-курортных услуг может сократиться на треть (33%). А падение доходов в этом году может составить 20% и более.

Такие данные приводит Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) со ссылкой на расчеты BusinesStat, пишет «Коммерсант». В 2020 году здравницы посетило 3,5–4 миллиона человек.

Объекты санаторно-курортных услуг пострадали больше всего из-за ставки на старшее поколение и дополнительных требований для гостей по профилактике коронавируса. Весомый вклад в текущий спад отрасли внес второй квартал 2020 года, когда загрузка санаторно-курортных учреждений была практически нулевой, пояснили в АОТ.

Бизнесу профильная ассоциация советует готовиться к худшему, предупреждая, что весьма непросто будет привлечь инвесторов для стабилизации.

Первый снег давно выпал, а значит, пришло время для зимних фотографий. Несмотря на пандемию, люди все равно погружаются в новогоднюю атмосферу и хотят сохранить эти моменты на память. Усадьбы Подмосковья помогут гостям перенестись в настоящую сказку. Составили топ самых красивых заснеженных усадеб, где можно и сфотографироваться, и погулять.