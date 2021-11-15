Рынок онлайн-торговли в России может побить рекорд 2020 года

Рынок онлайн-торговли в России продолжает набирать обороты, в этом году продажи в интернете могут побить рекорд 2020 года. Об этом RT рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Скорее всего, к концу года цифра изменится, учитывая ограничения, введенные из-за пандемии, и большие распродажи, которые в ноябре традиционно проводят ретейлеры. Возможно, что эти показатели побьют рекорд прошлого года и преодолеют планку в 9,6%», — рассказал глава Ассоциации Артем Соколов.

Активнее всего россияне покупают в интернете мебель и товары для дома. Объемы продаж в этих категориях в 2021 году росли на 200-300% ежемесячно по сравнению с 2020 годом.