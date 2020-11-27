Рынок нелегальных сигарет в России сократился до 10,2%

В Минпромторге подтвердили изданию снижение оборота нелегальной продукции. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), считают, что это результат запуска механизма, после которого из тени вышли 18 компаний-производителей.

При этом лидером среди поставщиков нелегальной продукции являются страны ЕАЭС. За последние три месяца их доля выросла до 58%.

Исследование агентства БАРТ проводилось на основании сбора порядка 16 тысяч пустых сигаретных пачек. Этот сбор осуществлялся случайным образом на улицах и в других открытых общественных местах в 92 городах 46 субъектов России.

Курение обычных, электронных сигарет или кальяна может негативно сказаться на течении COVID-19. Об этом рассказал замминистра здравоохранения России Олег Салагай в Международный день отказа от курения. По его словам, большинство ученых сходятся во мнении, что риск попасть на ИВЛ или умереть повышается у тех больных, кто курит.

Американские биологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели исследование, по результатам которого обнаружили связь между курением и тяжелым протеканием COVID-19.