Общество 31 декабря 2022, 14:02 Рынку сжиженного природного газа предрекли тяжелый период в 2023 году Milliyet: рынок СПГ ждет тяжелый период в 2023 году из-за усугубления энергокризиса flickr

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На рынке сжиженного природного газа (СПГ) ожидаются трудности в новом году из-за усугубления энергокризиса. Такое заявление сделал глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. Его процитировал портал Milliyet.

«СПГ-мощности стран – экспортеров СПГ находятся на рекордно низком уровне — 20 миллиардов кубометров», — сказал он.

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По его словам, количество поступающего на рынок нового сжиженного природного газа ограничено. Бирол пояснил, что такого низкого прироста мощностей еще не было. Власти Китая могут оттянуть на свою сторону основную часть СПГ, потому что КНР — самый крупный покупатель этого топлива в мире.

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Глава агентства добавил, что в новом году под удар попадут многие страны Европы, в частности Украина. Если в 2022 году поставки российского газа в европейские государства сократились до 60 миллиардов кубометров, то в 2023 могут упасть до нуля.

Вице-премьер России Александр Новак в конце декабря заявил, что Европу ждет глубокий кризис из-за дефицита газа. Высокий ценник сохранится и не сможет вернуться на уровни начала 2021 года, пояснил он.