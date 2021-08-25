Рынкам и ТЦ запретили звуковую рекламу из громкоговорителей на зданиях

Рынкам и торговым центрам запретили распространять звуковую рекламу с колонок и мегафонов, смонтированных на зданиях и сооружениях. Как сообщило «РБК», такой закон вступил в силу в России с 25 августа.

Поправка об этом была принята в мае 2021 года и начала действовать ровно через 90 дней. Проект внесли на рассмотрение депутаты Думы Астраханской области. Они сослались на то, что россияне очень часто просят прекратить постоянный шум из-за рекламы на улицах.

В пояснении к законопроекту отмечалось, что реклама из громкоговорителей на стенах давно стала слишком навязчивой. Она может отрицательно сказаться на работе и досуге россиян. Особенно страдают жители домов, которые расположены рядом с ТЦ или рынками. Им приходится слушать рекламные сообщения целыми днями. Депутаты предложили прекратить такое злоупотребление, и их инициатива нашла поддержку.

В России объявили тендер на создание Единой системы учета рекламы в рунете. Это может сделать прозрачными отношения с рекламными агентствами. Компании же смогут точнее понимать, как грамотно вложить средства в онлайн-сообщения. Что касается назойливых спам-звонков, то с ними в России продолжают бороться. Людям рекомендуют пользоваться приложениями от надежных разработчиков, которые блокируют входящие нежелательные звонки.