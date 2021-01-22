Рыбы заполнили до краев прорубь в Крещение

Рыбы заняли всю площадь проруби, выполненной в форме православного креста. Видео снял житель Пензенской области в Крещенскую ночь и выложил его в соцсети.

Собравшиеся даже принялись вылавливать рыбу с помощью лопаты для уборки снега.

Однако ничего чудесного в этом явлении нет, заявил лектор зоологического музея Пензенского государственного университета Олег Полумордвинов. По его словам, это вполне обычное явление на прудах в середине зимы из-за нехватки кислорода в воде, сообщило РИА ФАН. Если не делать в водоеме проруби, все его обитатели могут задохнуться. Это называется замор, объяснил специалист. В проруби рыба собралась именно для того, чтобы «надышаться» воздухом».