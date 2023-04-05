05 апреля 2023, 14:15
Рыбу и морепродукты назвали едой, которая чаще всего вызывает отравление
Есть семь основных продуктов, которые чаще других вызывают отравление, особенно при неправильном хранении или нарушении технологии приготовления. Об этом сообщило Utro.ru.
На первом месте — рыба и морепродукты. Если хранить их неправильно, то они могут выделять опасный для человека токсин гистамин. Также представляет опасность и птица. При недостаточной тепловой обработке в ней могут оставаться бактерии кампилобактер и сальмонелла.
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Третье место отдано мясным деликатесам из-за нарушения технологии в процессе производства. В списке еще овощи и листовая зелень, которую недостаточно тщательно промыли.
Кроме того, нужно быть осторожными с непастеризованными молочными продуктами и сырыми или недоваренными яйцами. Наконец, в зоне риска — рис. Он может быть заражен спорами, вырабатывающими вредные токсины.
Питание
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