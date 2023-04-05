Общество 05 апреля 2023, 14:15 Рыбу и морепродукты назвали едой, которая чаще всего вызывает отравление

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Есть семь основных продуктов, которые чаще других вызывают отравление, особенно при неправильном хранении или нарушении технологии приготовления. Об этом сообщило Utro.ru.

На первом месте — рыба и морепродукты. Если хранить их неправильно, то они могут выделять опасный для человека токсин гистамин. Также представляет опасность и птица. При недостаточной тепловой обработке в ней могут оставаться бактерии кампилобактер и сальмонелла.

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Третье место отдано мясным деликатесам из-за нарушения технологии в процессе производства. В списке еще овощи и листовая зелень, которую недостаточно тщательно промыли.

Кроме того, нужно быть осторожными с непастеризованными молочными продуктами и сырыми или недоваренными яйцами. Наконец, в зоне риска — рис. Он может быть заражен спорами, вырабатывающими вредные токсины.

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