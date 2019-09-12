Рыбный фальсификат в России достиг 70%

В России количество фальсификата на рыбном рынке достигает 70%, а в случае с треской процент подделок еще выше — доходит до 80. Почему это возможно, объяснил Савельев.

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В 2017 году в России разработали техрегламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции». До 1 сентября 2019-го у документа был адаптационный период. Тем не менее он до сих пор не заработал в полном объеме.

«Но уже середина сентября, а он не работает, Роспотребнадзор не работает», — отметил Савельев.

Руководитель агентства рассказал о европейском кодексе «Алиментариус», нарушение которого приведет к разрушению бизнеса до нуля. А вот в России так и не заработал техрегламент, поэтому вместо пикши продают треску. Хотя этот самый кодекс позволяет определять название рыбы, место и время ее ловли.

Кроме того, Савельев объяснил, почему в треске находят высокое содержание мышьяка. Обнаружение этого химического элемента связано со способами обработки рыбы.

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«К примеру, выловили рыбу в девственно чистых водах морей, заморозили, привезли к нам сюда и начали полоскать в сточных водах в подвалах где-нибудь, как это у нас сейчас происходит. А это часто вода замусоренная не только промышленными отходами, но и фекалиями, поэтому Росконтроль мог бы еще целую коллекцию добавок кишечной группы найти», — отметил Савельев.

Ранее экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» исследовал треску в ледяной глазури пяти торговых марок. Выяснилось, что одна из компаний вместо атлантической трески использовала другой вид рыбы. Кроме того, «Росконтроль» заметил превышение норм по содержанию мышьяка в рыбе. А еще во всех образцах филе, которое производят несколько торговых марок, специалисты обнаружили кости.